Следственный комитет Армении выявил факты произвола со стороны основателя и руководителя компании "Флеш" Барсега Бегларяна с применением физической силы и угрозой ее применения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, было установлено, что бывший коммерческий директор "Флеш моторс", в числе других, был обвинен в хищении имущества в особо крупных размерах из той же компании. От него потребовали возместить предположительно причиненный ущерб.

Так как в отношении коммерческого директора пригрозили применить силу, он был вынужден заложить в апреле 2016 года собственную квартиру и выплатить компании 9 млн 700 тыс драмов.

В рамках дела бывший коммерческий директор признан потерпевшим. Директор базы компании "Флеш" был допрошен как подозреваемый, и 26-го июня 2018 года в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28-го июня руководитель компании "Флеш" Барсег Бегларян был вызван в следственный отдел и допрошен. В его отношении была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.