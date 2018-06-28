Приняты важные решения о переходе на новую избирательную систему

Комиссия при премьер-министре по внесению изменений в Избирательный кодекс на втором заседании приняла важные решения о переходе на новую избирательную систему, а также пороге процента для прохода партий и блоков в парламент. Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами после заседания комиссии первый заместитель премьер-министра Арарат Мирзоян сообщил, что комиссия приняла два важных решения.

«Комиссия установила, что избирательная система должна быть полностью пропорциональной, с закрытыми списками. Порог прохождения в парламент будет сокращен на 1% для партий и блоков», - сказал Арарат Мирзоян.

Первый вице-премьер привел четкие аргументы для устранения рейтинговой системы, которые были обсуждены в ходе заседания. «В настоящий момент в Армении невозможно реализовать нормальное применение рейтинговой системы. Фиксация избирательной системы ставит своей целью максимально политизировать выборы, а также дать женщинам больше возможностей получить места в парламенте, потому что в системе рейтингов в основном порог преодолевают мужчины», - сказал Арарат Мирзоян.

Порог для прохода в парламента по нынешнему Избирательному кодексу составляет 5 процентов для партий и 7 процентов для партийных блоков.