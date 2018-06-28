Премьер-министр принял членов семей погибших во время захвата полка ППС полицейских

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял членов семей полицейских, которые погибли во время захвата полка ППС полиции в 2016 году, и выслушал их проблемы.

“Я полностью разделяю ваше горе и думаю, что это горе для всех нас, потому что я всегда придерживался того мнения, что мы не должны применять насилие в контексте решения внутриармянских проблем. Также я рад, что революция, которую мы совершили, произошла без какого-либо насилия и капли крови. Вообще, в Армении долгое время шли споры о том, возможны ли изменения без насилия. Я всегда придерживался мнения, что они возможны, и я счастлив, наконец, доказать это”, - сказал Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер добавил, что жизнь каждого гражданина Армении для него является высшей и абсолютной ценностью, и проблемы воспринимается именно в этом ключе.

“Я думаю, что наша деятельность доказала это. Мы также считаем важным восстановление общественной солидарности, и подлинная солидарность в этом смысле - это когда все стороны услышаны, все мнения услышаны, учтены интересы, эмоции и чувства всех людей. В этой связи я считаю важным встречу и общение с вами”, - сказал премьер-министр.

Коснувшись судебного процесса, Никол Пашинян подчеркнул: “Как премьер-министр я заявил, что никак не буду вмешиваться в деятельность судов, потому что считаю, что это неправильно, и именно из-за этой практики у нас было много проблем. Но для меня также важно, чтобы права каждого гражданина нашей страны были защищены, а право имеют все граждане. Конечно, я сам слежу за процессами и уже высказывал свои политические позиции, которые, я думаю, были сбалансированы, то есть не было ни одного заявления, которое бы интересы некоторых граждан учитывало, а других - нет. Конечно, наша обязанность - обеспечить безопасность граждан, защиту прав человека. Для меня было важно услышать ваши мнения и позицию, которые не могут стать приговором, потому что не я выношу вердикты, и я не хотел бы оказаться в такой ситуации, но просто для того, чтобы составить общее представление о том, что вы думаете об этой ситуации, очень важно было выслушать вас. Если в будущем будет необходимость, я готов снова встретиться с вами”, - сказал глава правительства.

Премьер-министр призвал членов семей погибших полицейских воспользоваться судебно-процессуальными правами, поскольку местом их защиты является суд. “Тем органам, которые подчинены премьер-министру, я дам поручения по решению поднятых вами некоторых проблем. Я разделяю вашу, а также наличествующую в нашем обществе по разным причинам боль. К сожалению, в нашей стране много проблем, и надеюсь, что в этой ситуации мы все сможем прийти к выводам и решениям, исходящим из интересов народа, государства, законности”, - заключил Никол Пашинян.

Родственники полицейских поблагодарили премьер-министра за то, что он их принял и выслушал поднятые ими вопросы.