Парламент Республики Арцах утвердил отчет об исполнении государственного бюджета за 2017 год

28-го июня Национальное собрание Республики Арцах созвало очередное заседание. Перед тем как перейти к законодательным вопросам, руководитель парламента Ашот Гулян выступил с поздравительным обращением в связи с 25-летием освобождения Мартакерта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, после утверждения повестки заседания парламент рассмотрел и по установленной специальной процедуре во втором чтении принял пакеты законов Республики Арцах "О техническом регулировании" и "О свободе собраний".

С отчетом об исполнении государственного бюджета Республики Арцах за 2017 год выступил министр финансов Артур Арутюнян.

По сообщению министра, в 2017 году валовой внутренний продукт в стране составил 272,1 млрд драмов, 1 млн 855 тыс. драмов на душу населения. В отчетном году экономический рост составил 15, 6%, в условиях 2,5-процентного дефлятора. По части расходов исполнение государственного бюджета за 2017 год составило 96,5 процентов, дефицит – 3.3 млрд драмов, что меньше прошлогоднего показателя на 10.5%.

С заключением об исполнении госбюджета выступил председатель Аудиторской палаты Эрнест Аванесян. Депутат Григорий Каспарян представил положительное заключение головной комиссии, а председатель постоянной комиссии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Жанна Галстян представила положительное заключение комиссии относительно расходных статей бюджета, содержащих государственную и служебную тайну. Свою позицию относительно исполнения бюджета выразили представители фракций НС. С внеочередной речью относительно проекта выступил государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян, который пояснил беспокойства депутатов.

Соотношением голосов 25-"за", 4-"против" и 0-воздержавшихся принял постановление НС об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Арцах за 2017 год.

Парламент рассмотрел и принял также закон Республики Арцах "Об утверждении годового отчета об исполнении программы приватизации государственного имущества за 2010-2012 годы в 2017 году".

Во время обсуждений об исполнении бюджета с целью изучения инцидента между депутатами Жанной Галстян и Айком Ханумяном по предложению фракции "Родина" единогласно было принято постановление НС о создании временной комиссии по этике.

С депутатскими заявлениями выступили Вардгес Багирян, Давид Ишханян, Арпат Аванесян, Артур Товмасян и Ашот Гулян.

Подводя итоги 7-ой сессии, председатель НС объявил, что за время работы сессии было принято 36 законов.