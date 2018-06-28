Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 28 июня принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в сфере внешней политики.