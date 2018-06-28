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Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 28 июня принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в сфере внешней политики.




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