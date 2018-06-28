Министр иностранных дел Армении встретился с председателем Германо-армянского форума

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, который 28 июня прибыл в Берлин с официальным визитом, встретился с председателем Германо-армянского форума Альбертом Вайлером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя г-на Вайлера, министр Мнацаканян выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Арменией и Германией, в котором с 2015 года значительную роль играет Германо-армянский форума. Министр подчеркнул, что Армения ценит роль Германии как важного партнера как в политическом, так и в экономическом плане.

Альберт Вайлер представил Зограбу Мнацаканяну информацию о деятельности Форума и планы на будущее, направленные на расширение сотрудничества в политической, экономической, культурной, научной и образовательной сферах.

В контексте принятия Бундестагом Германии резолюции о Геноциде армян министр Мнацаканян подчеркнул, что эта резолюция имеет большое значение для армянского народа в плане восстановления справедливости, и в то же время это важный вклад Германии в продвижение повестки дня по предотвращению геноцидов.

Коснувшись недавних событий в Армении, министр Мнацаканян отметил, что новое правительство своими действиями доказало свою решимость искоренить коррупцию, обеспечить справедливость и равенство в сфере экономики и социальном секторе. Министр подчеркнул, что власти Армении придают большое значение поддержке усилиям со стороны международных партнеров.

Собеседники коснулись отношений Армения-ЕС. В этом контексте глава МИД Армении отметил, что парламенты ряда стран ЕС уже ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, и теперь Армения ожидает ратификации со стороны Бундестага.

Министр иностранных дел Армении представил председателю Германо-армянского форума подходы и приоритеты армянской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян отметил, что Армения стремится к исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.