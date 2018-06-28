Пирнцу Уильяму в Иерусалиме подарили армянский крест

Принц Соединенного Королевства Уильям 28 июня совершил официальный визит в Израиль. Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Иерусалимского патриархата Армянской Апостольской церкви Овнан Багдасарян. Принца встретили духовные лидеры трех общин.

Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви представлял архиепископ Севан Гарибян.

В Храме Святого Воскресения, представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня священник Самуил Агоян во время визита принца Уильяма в армянскую часть храма, у могилы св. Иосифа Аримафейского, от имени Армянского патриархата подарил принцу армянский крест.