В США представили куклу Барби в образе робототехника

Американская корпорация Mattel, которая выпускает известных во всем мире кукол Барби, представила в США новую линию кукол в образе специалистов по робототехнике. Это сделано для того, чтобы вызвать у девочек интерес к программированию и профессиям в сфере высоких технологий. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте компании.

Новая Барби одета в брюки, джинсовую куртку, у нее на глазах специальные защитные очки для работы с оборудованием. Кукла "держит" в руках маленький ноутбук, к ней также прилагается макет робота. В комплекте с игрушкой покупатель получает шесть виртуальных уроков программирования для детей в приложении Tynker. На них расскажут, в частности, как сконструировать робота и научить его танцевать.

Представители компании констатировали, что в 2017 году, по сведениям Министерства торговли США, лишь на 24% вакансий, касающихся науки, технологий, техники и математики, были приняты женщины. В Mattel заявили о необходимости воспитать "новое поколение девочек", которые будут больше интересоваться указанными сферами. В видеоролике, размещенном на сайте компании, подчеркивается, что детям нужны для этого соответствующие примеры для подражания.



