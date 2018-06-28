Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь

Президент Армении провел рабочий завтрак с руководителями Комитета Конгресса США по вопросам Армении


Находящийся в Соединённых Штатах с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян 28 июня провел рабочий завтрак с руководителями Комитета Конгресса США по вопросам Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации