Президент Армении провел рабочий завтрак с руководителями Комитета Конгресса США по вопросам Армении

Находящийся в Соединённых Штатах с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян 28 июня провел рабочий завтрак с руководителями Комитета Конгресса США по вопросам Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.