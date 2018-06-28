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Николай Багдасарян и Месроп Папикян назнаечены советниками премьер-министра Республики Армения


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Николая Багдасаряна и Месропа Папикяна советниками премьер-министра Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения размещены на сайте e-gov.am.




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