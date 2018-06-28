В Японии бездетных обозвали эгоистами и призвали рожать на благо родины

Генеральный секретарь японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никай осудил бездетных граждан за эгоизм и призвал женщин рожать больше детей на благо страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Никай также напомнил, что во время Второй мировой войны граждане рожали намного больше. «Во время и после войны не было тех, кто не имел детей, потому что это накладно, — сказал он. — Сейчас есть люди, которые считают, что будут счастливее, если у них не будет потомства».

По словам политика, «для того, чтобы осчастливить все общество, необходимо больше рожать, это сделает страну процветающей».

Премьер-министр страны Синдзо Абэ прокомментировал слова коллеги, сказав, что, «рожать или не рожать — выбор каждого человека, это не та тема, по которой мы должны выражать свое мнение. Я создам такое общество, в котором любой, кто захочет иметь ребенка, сможет это сделать».

Призыв заводить больше детей прозвучал в связи с проблемой старения населения в Японии. В 2013 году число жителей страны в возрасте от 65 лет составляло 25,1 процент.