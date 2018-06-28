Найден способ остановить развитие рака мозга

Ученые из Университета Дьюка смогли заметно продлить жизнь пациентов с наиболее агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомой. Для этого они использовали генетически модифицированный полиовирус. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

Глиобластома — не только самая агрессивная, но и одна из самых распространенных опухолей мозга — до 52% первичных новообразований в этом органе. При борьбе с заболеванием применяют химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое лечение, при этом пациенты редко живут дольше 15-20 месяцев после объявления диагноза.

В исследовании нового метода лечения участвовал 61 пациент с рекуррентной формой глиобластомы. 21% пациентов, прошедших такую терапию, смогли прожить более трех лет. В контрольной группе из 104 людей с тем же заболеванием, которые лечились стандартными методами, такую продолжительность жизни зафиксировали лишь у 4%.