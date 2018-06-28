Парламент Франции одобрил увеличение расходов на оборону до 2% ВВП

Сенат Франции в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет газета Le Figaro.

За принятие законопроекта проголосовали 326 сенаторов, против - 14. Накануне Национальная ассамблея Франции также поддержала инициативу.

В феврале правительство Франции объявило о планах по наращиванию военных расходов к 2025 году до 50 млрд евро. Предполагалось, что средства пойдут на замену устаревших бронетранспортеров, строительство самолетов и кораблей-заправщиков, модернизацию ядерного арсенала.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь неоднократно заявлял, что НАТО стремится добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону.