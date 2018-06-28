Возможна встреча президента Армении Армена Саркисяна и госсекретаря США Майка Помпео

Радио сообщает “Свобода” со ссылкой на агентство Reuters, что в Вашингтоне, в Госдепе, 29 июня может состояться встреча президента Армении Армена Саркисяна и госсекретаря США Майка Помпео.

Для уточнения информации Арменпресс обратился в Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении. “Возможна встреча вежливости”, - сообщили в аппарате президента.

Президент Армен Саркисян, согласно предварительным договорённостям, для проведения рабочих встреч 18 июня отправился в зарубежную поездку.

Президент Республики в Соединённом Королевстве проёл ряд встреч в официальном и неофициальном формате. Из Лондона президент Республики отправился во Францию. В Париже Армен Саркисян встретился с представителями деловых кругов Франции с целью презентации конкурентных преимуществ Армении и обсуждения инвестиционных возможностей.

Армен Саркисян 26 июня отправился в США, для участия в Вашингтоне в ежегодном фестивале «Национальная жизнь», который проводится Смитсоновским институтом - одним из научно-исследовательских и культурных центров Соединённых Штатов.