Возможно, что до 15-го июля будет созвано внеочередное заседание НС Армении

До 15-го июля будет созвано внеочередное заседание НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения о присоединении страны к программе ЕС "Творческая Европа", меморандум о чем был подписан 20 марта 2018 года.



Как отметила в ходе засдедания замминистра культуры Армении Назени Гарибян, программа стартовала в 2014 году и состоит из двух компонентов – медиа и культура - и должна быть реализована в 2014-2020 гг.. "Сегодня она является одной из наиболее крупных программ, финансируемых ЕС в данной сфере, поскольку только на культурный компонент и на публицистическую деятельность наиболее активным общественным организациям планируется предоставить гранты на сумму в 454,8 млн. евро", - сказала Гарибян.

Она отметила, что уже есть решение о продлении программы до 2024 года, при этом она доступна только странам-членам ЕС, исключение сделано только для Исландии, Норвегии, Молдовы и Грузии.По ее словам, в случае рафитикации меморандума со стороны парламента Армении до конца июля страна сможет принять участие в программах 2018 года.Первый вице-премьер Арарат Мирзоян в данной связи отметил, что Армения не успеет ратифицировать меморандум в эти сроки, поскольку следует уважать право парламентариев на отпуск и не представлять данный вопрос во внеочередном формате .Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян возразил, подчеркнув, что парламентарии уходят в отпуск с 15-го июля и правительство может созвать внеочередное заседание, в том числе для обсуждения этого вопроса.