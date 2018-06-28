РПА пока не получала заявление Ашота Арсеняна о выходе из рядов партии. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

«Я услышал об этом в прессе»,- сказал он.

Как сообщалось ранее в прессе, депутат от Республиканской партии Армении Ашот Арсенян покинул ее ряды. В связи с этим он распространил заявление, в котором, в частности, отмечено: «Вот уже долгое время население Джермука, Гндеваза и Кечута перекрыло дорогу, ведущую к Амулсарскому руднику, требуя прекращения его эксплуатации. Я, как депутат, избранный от Вайоцдзорской области, неоднократно встречался с гражданами, перекрывшими дорогу, и призывал не мешать работе рудника.

Как вы уже знаете, решением премьер-министра уже создана рабочая группа для решения данного вопроса. Однако участники акции не соглашаются с предложениями. Думаю, что двусторонним переговорам мешает и то обстоятельство, что я являюсь членом РПА и депутатом именно от этой партии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно призывал граждан не устраивать в стране саботаж, перекрывая дороги. Я присоединяюсь к этому призыву главы Правительства».