СМИ: сирийская армия вступила в пограничный с Иорданией район на юге страны

Сирийские войска при поддержке отрядов Сил национальной обороны (СНО) ведут бои с бандформированиями в пограничном с Иорданией районе к юго-востоку от города Дераа (110 км от Дамаска).

Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета Al Watan.

По ее информации, войска отвоевали у противника населенный пункт Умм-Маязин и приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе.

Ранее поступили сообщения о том, что из Дамаска к освобожденному во вторник городу Боср-эль-Харир были переброшены армейские подкрепления, которые участвуют в операции по восстановлению контроля над югом страны. Войскам противостоят там террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" и их союзники из числа непримиримых формирований вооруженной оппозиции. На предложение властей заключить соглашение о локальном примирении боевики ответили отказом.

По сведениям газеты, сирийская артиллерия и авиация наносят удары по позициям, которые удерживают в своих руках террористы. Правительственные силы пытаются перекрыть пути снабжения противника, идущие из районов Дераа-эль-Балад и Тарик-эс-Садд к границе с Иорданией.

Агентство SANA передало, что в соседней провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска) террористы "Джебхат ан-Нусры" атаковали в четверг оборонительные рубежи сирийской армии возле селения Джбаа. Попытка прорыва была отбита, боевики понесли потери и отступили к своим форпостам в Эль-Хамидии и Умм-Батне у подножия Голанских высот.



