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Женщин защитят от бритья


Американский производитель женских станков для бритья премиум класса Billie выпустил рекламный ролик под названием Project Body Hair («Проект о волосах на теле»). Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Hypebae.

В видеоролике крупным планом показывают волосы на ногах, подмышках и переносице четырех разных девушек. Авторы указывают на то, что волосы есть на теле у всех людей, и в том числе у женщин. Сбривать их или нет — личный выбор каждого.

Бьюти-индустрия остается нетолерантной к физическим недостаткам, особенно если речь идет о недостатках женского тела, замечает издание Hypebae. Billie планирует передать фотографии из той же кампании популярному фотостоку Unsplash и разрешить использовать их бесплатно. Таким образом бренд надеется помочь женщинам принять свое тело таким, каким его создала природа.




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