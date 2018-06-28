ВПК, инфраструктуры, образование: бизнес-форум DigiTech готов к старту

В Армении 29 июня стартует одиннадцатый бизнес-форум DigiTech, проходящий в этом году под слоганом «Умные решения для умного бизнеса». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказали организаторы бизнес-форума.

Цель форума заключается в содействии внедрению передовых и информационных технологий в государственную систему и разные сферы экономики. Эффективный контент форума будет обеспечен презентацией лучшего международного и локального опыта по внедрению технологий в бизнесе, а также участием представителей деловых кругов, правительственных учреждений, международных организаций и экспертов.

«Это единственная площадка, где ИТ-компании могут общаться с бизнесменами, представлять свои решения. А бизнес здесь имеет возможность ознакомиться одновременно со многими технологичными решениями»,-отметил на встрече с журналистами 28 июня председатель Союза компаний передовых технологий Александр Есаян.

По его словам, в рамках бизнес-форума DigiTech будут обсуждены проблемы государственного значения и ИТ-решения, применяемые в других сферах, в частности военной промышленности, кибербезопасности, возобновляемой энергетики, электронного управления, интернета вещей (loT), дополненной и виртуальной реальности(AR/VR), искусственного интеллекта, науки о данных (data science), а также Общего регламента по защите данных (Генеральный регламент о защите персональных данных- General Data Protection Regulation, GDPR).

«В рамках форума также состоится закрытое обсуждение на тему «Формат сотрудничества сфер военной промышленности и высоких технологий в условиях современных вызовов, в котором будет участвовать министр обороны и представители заинтересованных сторон, В данном обсуждении компании смогут представить собственные решения для военной промышленности», - отметил Александр Есаян.

Исполнительный директор Союза компаний передовых технологий Карен Варданян, в свою очередь, отметил, что премьер-министру предложено создать комитет по технологической модернизации страны, в том числе таких сфер, как военная промышленность, бизнес, инфраструктуры, образование.

«То есть предлагается применить комплексный подход к технологической модернизации. До сегодняшнего дня это была только идея, которая в рамках форума должна быть обсуждена для практического развития»,- отметил Карен Варданян.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Аваг Аванесян со своей стороны заметил, что высокие технологии занимают ключевое место в правительственной программе.

«Необходимо очень серьезно относиться к сфере высоких технологий, чтобы понять какие конструктивные решения должны быть применены на практике. Сфера информационных технологий, как научная база экономики, имеет наиважнейшее значение, и у нас она развивается ускоренными темпами: большинство ИТ-компаний созданы в Армении за последние 3 года»,- отметил замминистра.

Эксперт в области информационной безопасности Рубен Мурадян со своей стороны добавил, что сообщество по кибербезопасности в Армении, бизнес и государственные структуры должны сотрудничать.

«Утечка информации фиксируется: 2 года назад серьезный удар по Армении нанесли криптовирусы, а в прошлом году возникли проблемы в банковской системе»,- напомнил эксперт.

Одиннадцатый бизнес-форум DigiTech продлиться до 30 июня. На последний день намечено закрытое обсуждение на тему сотрудничества сфер военной промышленности и высоких технологий.

Как сообщалось ранее, представители ИТ-отрасли и бизнеса встретятся 29-30-го июня на бизнес-форуме ДиджиТек, который проводится уже в 11-й раз. Организатор бизнес-форума ДиджиТек - Союз ИТ-предприятий, бизнес-форум ДиджиТек проводится под эгидой правительства Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Союзе ИТ-предприятий, цель форума – содействие внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в госструктуры и отрасли экономики. С этой целью организуются презентации, тематические круглые столы, где компании отраслей информационных и телекоммуникационных технологий представляют возможности, предлагают решения для различных отраслей и пр.

Компания «ARLOOPA», занимающаяся возможностями расширенной и виртуальной реальности, ознакомит участников с новейшими решениями, которые могут применяться в туризме, образовании, культуре. Директор компании «ARLOOPA» Арман Атоян говорит, что представленные ими инновационные технологии способны радикально изменит указанные отрасли.

В частности, компания предлагает идею виртуальной достопримечательности для туристов, которые смогут воспользоваться услугами виртуального гида, знакомящего их на месте с данной достопримечательностью на различных языках. С помощью совместной с UNDP программой им удалось создать 3D-анимационный образ Саят-Нова: образ будет установлен в Ахпате, где посетителей встретит исполняющий свои песни Саят-Нова. Проект будет вскоре задействован.

По словам Армана Атояна, бизнес-форум ДиджиТек обеспечивает полноценное общение представителей информационных и телекоммуникационных технологий и бизнеса, создает условия для более тесного сотрудничества. Над этим должны работать все стороны, чтобы состоялось успешное сотрудничество.