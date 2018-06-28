КГД не входил ни в какие соглашения по поводу уплаты заниженных налогов: госчиновник

КГД не входил ни в какие соглашения по поводу уплаты заниженных налогов и не представлял льгот никаким организациям. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя КГД Армении Рафик Машадян.

«КГД не представлял льгот никаким организациям. Подобные льготы устанавливаются законом, это не входит в функции КГД»,- сказал зампредседателя КГД Армении Рафик Машадян.

По его словам, они не проводили администрирования у тех субъектов, на территории которых действовали более 2 организаторов.

На вопрос, присутствовал ли он на встрече с представителями 11 супермаркетов, зампредседателя КГД Армении Рафик Машадян сказал, что подобные и прочие встречи в КГД проходят регулярно.

«Да, тогда я был начальником инспекции по крупным налогоплательщикам и принимал участие в обсуждениях»,- сказал зампредседателя КГД Армении Рафик Машадян.

По его словам, он всегда готов предоставлять имеющуюся у него информацию, в том числе, это относится к его допросу в рамкха уголовного дела. Он был приглашен в СНБ повесткой, и если будет еще повестка, он снова готов предоставить имеющуюся у него информацию, сказал он.

Он затрудняется оценить степень удовлетворенности органами следствия его показаниями, и не захотел огласить свои показания, исходя из интересов дела.