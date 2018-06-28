Названы богатейшие семьи мира

Агентство Bloomberg на основе данных Bloomberg Billionaires Index составило рейтинг богатейших семей мира.

Отмечается, что общее состояние 25 самых богатых семей в общей сложности составляет более триллиона долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первое место в рейтинге занимает семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Издание оценило состояние Уолтонов в 151 миллиард долларов.

Серебро рейтинга Bloomberg досталось семье Кох. Сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид суммарно владеют почти 99 миллиардами долларов.

Наследники основателя одноименной компании Фрэнка Марса, в свою очередь, имеют состояние, оцениваемое почти в 88 миллиардов долларов. "Марс" наиболее известен такими продуктами, как M&Ms, Milky Way и Mars Bars.

Четвертое место рейтинга поделили несколько семей, владеющих международной компанией Anheuser-Busch InBev, которая в настоящий момент является крупнейшим в мире производителем пива. Bloomberg оценил суммарное состояние ее владельцев в 54 миллиарда долларов.

Пятерку богатейших семей замыкают наследники основателя французского дома моды Hermеs. По оценкам Bloomberg, в совокупности они имеют чуть больше 49 миллиардов долларов.

Bloomberg отмечает, что в рейтинг вошли только те фамилии, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению. Кроме того, в топ богатейших семей мира не попали семьи, чьим богатством владеет только один человек.

В материале также отмечается, что в список из 25-ти семей вошли только три азиатские. Это обусловлено тем, что большинство китайских бизнесменов разбогатели относительно недавно, и не успели передать накопления следующему поколению.

По оценкам экспертов Bloomberg, в ближайшем будущем эта ситуация может кардинальным образом измениться.