Европарламент: неспособность достичь решения по миграции может стать фатальной для ЕС

Отсутствие решения миграционного кризиса может нанести "фатальный удар" по Евросоюзу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг глава Европарламента Антонио Таяни в преддверии открывающегося в Брюсселе саммита ЕС.

"Провал по достижению соглашения по миграционному кризису может нанести фатальный удар по проекту Евросоюза. Сегодняшний саммит с участием лидеров ЕС будет решающим", - сказал он.

Миграционный кризис, охвативший Евросоюз три года назад и ставший одной из главных причин решения Великобритании покинуть сообщество, вновь в центре внимания лидеров ЕС. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на открывающемся в четверг двухдневном саммите в Брюсселе в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Кроме того, лидеры сообщества намерены обсудить отношения между ЕС и США, которые, по мнению председателя Евросовета Дональда Туска, находятся под огромным давлением и могут развиваться по наихудшим сценариям. Во второй день саммита запланировано заседание по Brexit в формате 27 стран ЕС, то есть без Великобритании.





