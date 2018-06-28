Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь

Посол Армении в Иране представил благоприятные условия для инвестиций в Армении


По совместной инициативе посольства Армении в Иране и «Торговой палаты Иран-Армения» 26-го июня состоялась встреча, посв ященная армяно-иранским экономическим отношениям, перспективам развития сотрудничества, возможностям развития в Армении экономической деятельности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

На встрече присутствовали представители Торгово-промышленной палаты ИРИ и деловых кругов Ирана.

С докладом выступил посол Армении в Иране Арташес Туманян, который представил благоприятные условия для инвестиций в Армении, создавшиеся после формирования нового правительства Армении, основные направления развития экономики Армении и пр.

Особо детально посол Армении в Иране Арташес Туманян представил борьбу с коррупцией, развернутую в Армении, подчеркнув ее положительное влияние на инвестиционные возможности.

Затем посол Армении в Иране Арташес Туманян ответил на вопросы присутствующих.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации