Посол Армении в Иране представил благоприятные условия для инвестиций в Армении

По совместной инициативе посольства Армении в Иране и «Торговой палаты Иран-Армения» 26-го июня состоялась встреча, посв ященная армяно-иранским экономическим отношениям, перспективам развития сотрудничества, возможностям развития в Армении экономической деятельности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

На встрече присутствовали представители Торгово-промышленной палаты ИРИ и деловых кругов Ирана.

С докладом выступил посол Армении в Иране Арташес Туманян, который представил благоприятные условия для инвестиций в Армении, создавшиеся после формирования нового правительства Армении, основные направления развития экономики Армении и пр.

Особо детально посол Армении в Иране Арташес Туманян представил борьбу с коррупцией, развернутую в Армении, подчеркнув ее положительное влияние на инвестиционные возможности.

Затем посол Армении в Иране Арташес Туманян ответил на вопросы присутствующих.