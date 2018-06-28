Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города Мартакерт
15:10, 28 Июнь, 2018
28 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил райцентр Мартакерт и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В связи с 25-летием освобождения Мартакерта и за личную отвагу, проявленную в боях по защите Родины, Президент Саакян наградил двух воинов-освободителей орденом "Боевой крест" второй степени, еще пятерых воинов-освободителей - медалью "За боевые заслуги".
Президент Саакян отметил важность освобождения Мартакерта с военно-политической и моральной точек зрения, добавив, что освобождение города укрепило успехи арцахцев и стало одним из важных залогов восстановления и дальнейшего развития района.
Глава государства подчеркнул, что Мартакерт должен восстановить свою былую славу, а живущие за пределами родины тысячи мартакертцев должны вернуться в свой родной очаг.
"Жить и созидать на родной земле, защищать и развивать родину - самая важная миссия для армянина. Наш общий долг - сделать все возможное в этом направлении", - отметил в своем слове Бако Саакян.
На мероприятии присутствовали должностные лица, представители Армении и Диаспоры, гости из-за рубежа.