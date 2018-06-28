Грузия закрыла свое небо для сирийских самолетов

Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний Syrian Air и Cham Wings из-за признания Сирией независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на агентства Reuters.

Ранее 29 мая в ответ на действие Домаска официальный Тбилиси заявил о разрыве дипломатические отношений с Сирией, которые были установлены 18 мая 1994 года.

"Я подтверждают, что Грузия закрыла воздушное пространство для двух сирийских авиакомпаний", — заявил гендиректор ООО "Сакаэронавигация" Гоча Мезвришвили.

По данным Reuters, сирийские авиалинии не используют воздушное пространство Грузии для выполнения рейсов между Сирией и Россией с июня. Самолеты летают через Азербайджан, что увеличивает длительность полета приметно на полчаса.





