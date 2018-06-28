В Матенадаране стартовала Международная арменоведческая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Левона Хачикяна

Сегодня, 28 июня, в Матенадаране стартовала Международная арменоведческая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения учредителя и директора Матенадарана Левона Хачикяна. В мероприятии участвуют представители науки из Армении, Италии, Франции, России, США, Швейцарии, Греции и Украины. В рамках конференции будет зачитано свыше 70-и докладов по таким темам, как, в частности, рукописеведение, филология, искусство, философия, история. Как передает «Арменпресс», конференцию открыл директор Института древних рукописей имени Маштоца (Матенадаран) Ваан Тер-Гевондян.

В своем слове он отметил, что «Матенадаран имени Маштоца со дня своего основания и по сей день является уникальным учреждением: это и хранилище рукописей, и научно-исследовательский институт, и музей».

По его словам, первую очередь, существованием Матенадарана мы обязаны деятельности учредителя и директора Матенадарана Левона Хачикяна.

Затем выступили представители духовных и научных кругов, общественности.

Завершится мероприятие презентацией книг в Матенадаране 30 июня.