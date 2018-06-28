Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке
14:31, 28 Июнь, 2018
Удары коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года привели к гибели 939 мирных жителей, как передает Арменпресс, об этом говорится в отчете коалиции.
"Коалиция нанесла всего 29 596 ударов с августа 2014 по конец мая 2018. За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.
По состоянию на конец мая 2018 года эта цифра составляла 892 человека.