Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке

Удары коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года привели к гибели 939 мирных жителей, как передает Арменпресс, об этом говорится в отчете коалиции.

"Коалиция нанесла всего 29 596 ударов с августа 2014 по конец мая 2018. За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая 2018 года эта цифра составляла 892 человека.