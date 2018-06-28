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Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке


Удары коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года привели к гибели 939 мирных жителей, как передает Арменпресс, об этом говорится в отчете коалиции.

"Коалиция нанесла всего 29 596 ударов с августа 2014 по конец мая 2018. За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая 2018 года эта цифра составляла 892 человека.

 

 




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