Малый и средний бизнес нуждается в серьезной поддержке, и правительство предпримет соответствующие шаги: Никол Пашинян

Малый и средний бизнес нуждается в серьезной поддержке, и правительство Армении предпримет соответствующие шаги в этом направлении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительство Армении в ходе обсуждения законопроекта о внесении дополнений в закон «О торговле и услугах» 28 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, этот проект следует рассматривать в рамках поддержки малых и средних предприятий.

Законопроект, в частности, определяет, что торговая сеть представляет собой комбинацию из двух или более коммерческих организаций под общим руководством или с той же торговой маркой или другими средствами персонализации, при которой годовой оборот продаж превышает 1,5 млрд. драмов.

В то же время годовой оборот, превышающий 1,5 млрд. драмов, упомянутый в части 5-ой статьи 6-ой указанного закона, означает, что тот же товарный знак или другие средства индивидуализации, принадлежащие или используемые предприятием, является критерием для определения комплектации из четырех или более коммерческих объектов (торговых сетей) с доминирующим положением.

То есть, по смыслу данного законопроекта, нахождение под общим управлением двух или более коммерческих объектов или работа под тем же знаком или другими средствами индивидуализации уже достаточны для того, чтобы определить комбинацию данных объектов как торговую сеть.

Правительство Армении на заседании 28 июня не одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, предложенный группой депутатов от блока «Царукян».

По законопроекту предлагалось предоставить работодателю возможность расторгнуть трудовой договор с работником до срока его истечения, если последний без уважительной причины не выполнил свои обязательства.

Вопрос был представлен министром труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян, которая заявила, что, согласно обоснованию, предлагаемый депутатами законопроект направлен на обеспечение того, чтобы трудовой договор мог быть расторгнут не только из-за отсутствия работника в период всего рабочего дня, но и в случае его прихода на работу, однако не исполнения возложенных на него обязанностей. По сути, не появление на рабочем месте и приход на рабочее место с реальным неисполнением прямых обязанностей являются показателями проявления того же поведения, и закон должен одинаково относиться к такого рода проявлениям. Тандилян отметила, что Правительство предлагает оставить статью действующего закона неизменной, назвав принятие законопроекта нецелесообразным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 28 июня, в ходе обсуждения решения об отсрочке отпуска лекарств по рецептам до 1 июля 2019 года, призвал за это время организовать активный диалог с обществом посредством СМИ, а также опробовать новую модель, чтобы понять, какие она вызывает проблемы еще до вступления правила в силу, а не после.

«Мой призыв, чтобы за этот период с общественностью состоялся диалог посредством СМИ и др., и чтобы была опробована модель. То есть, попытаться повести человека этим путем, и посмотреть, с какими проблемами он столкнется, чтобы мы поняли, с какими проблемами сталкивается человек не после вступления решения в силу, а до, и заранее решили их», - сказал он.

Премьер отметил, что постоянные отсрочки могут стать просто бессмысленными, если за это время с обществом не ведется диалог. И есть опасность, что после принятия решения об отсрочке все об этом забудут, займутся своими делами, и вспомнят об этом только за день до вступления решения в силу, и все снова повторится.

Никол Пашинян добавил, что смысл отсрочки в том, чтобы, во-первых, мы сами осознали проблему во всей глубине, а во-вторых, представили ее людям, и подготовили людей к изменениям. По мнению премьера, эти изменения по большей части логичны, и проблема лишь в том, что есть инструмент, но люди не знают, как его использовать. Он призвал использовать этот год для разъяснительной работы, чтобы убедить людей, что данный механизм будет использован им во благо, а не во вред. И предложил договориться, что больше этот вопрос откладываться не будет.

В ответ на это министр здравоохранения Арсен Торосян заверил, что дополненный вариант решения будет представлен правительству значительно раньше, чем через год. Он пояснил, что необходимость в отсрочке возникла лишь потому, что правило внедрялось слишком быстро, и люди не успели понять, почему это для них полезно.

Омбудсмен Армении Арман Татоян предложил помощь своего офиса Минздраву в данном вопросе.

По итогам голосования правительство утвердило отсрочку до 1 июля 2018 года отпуска лекарств по рецептам, за исключением тех лекарств, которые уже сейчас отпускаются по рецептам. К ним относятся психотропные лекарства, препараты, содержащие наркотические вещества и противоинфекционные лекарства.

Говоря о необходимости продолжать отпускать по рецепту антибиотики, министр Арсен Торосян отметил, что это необходимо в свете растущих рисков необоснованного использования антибиотиков, что приводит к росту резистентности к антибиотикам, а также к увеличению финансового бремени на семьи и на всю систему здравоохранения.

«Я хочу специально отметить, что мы усилим контроль за отпуском лекарств по рецептам, поскольку мы продолжаем получать жалобы о том, что аптеки продолжают продавать антибиотики без рецептов», - сказал он.