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Honda сообщила, что на базе робота ASIMO разработает новых андроидов


Японская корпорация Honda Motor сообщила в четверг, что намерена разработать вслед за своим роботом-андроидом ASIMO новые двуногие подвижные устройства, которые будут способны не просто развлекать публику, а выполнять полезную работу, в частности, по уходу за больными и престарелыми, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы продолжим разработку двуногих роботов, - приводит информационное агентство Kyodo слова представителя Honda Motor. - Наша корпорация намерена также продолжать использование ASIMO. В то же время с применением его систем контроля за движением уже разработано устройство, призванное помогать при передвижении людям со слабыми ногами".

Двуногий, быстро шагающий и говорящий человекообразный робот ASIMO был впервые представлен публике в 2000 году.

 




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