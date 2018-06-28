Honda сообщила, что на базе робота ASIMO разработает новых андроидов

Японская корпорация Honda Motor сообщила в четверг, что намерена разработать вслед за своим роботом-андроидом ASIMO новые двуногие подвижные устройства, которые будут способны не просто развлекать публику, а выполнять полезную работу, в частности, по уходу за больными и престарелыми, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы продолжим разработку двуногих роботов, - приводит информационное агентство Kyodo слова представителя Honda Motor. - Наша корпорация намерена также продолжать использование ASIMO. В то же время с применением его систем контроля за движением уже разработано устройство, призванное помогать при передвижении людям со слабыми ногами".

Двуногий, быстро шагающий и говорящий человекообразный робот ASIMO был впервые представлен публике в 2000 году.