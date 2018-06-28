В Мумбаи разбился самолет правительства одного из индийских штатов

Самолет King Air C90, принадлежащий правительству индийского штата Уттар-Прадеш, разбился в четверг в городе Мумбаи, как передает Арменпресс, об этом сообщает Главное управление гражданской авиации Индии.

Согласно первоначальным данным, погибли пять человек - два пилота, два пассажира и один человек на земле.

На месте катастрофы начался пожар.