Американка стала первой женщиной в мире, переплывшей на доске для серфинга с Кубы в США

Американке Виктории Берджесс удалось пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив, стоя на доске для серфинга и используя для передвижения весло. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду майамский телеканал WPLG.

33-летняя Берджесс стала первой женщиной в мире, совершившей подобный заплыв. Дистанцию длиной 180 км она преодолела примерно за 27 часов. Спортсменка стартовала во вторник от яхт-клуба Marina Hemingway на западе Гаваны, а завершила путешествие в городе Ки-Уэст в штате Флорида. На протяжении всего пути для подстраховки ее сопровождала яхта со спасателями, на которой находился также ее молодой человек.

Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг. Он преодолел дистанцию за 28 часов, также использовав для передвижения весло.

Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из-за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала пять лет назад американская пловчиха Дайана Найад.