В МИД Арцаха и Армении состоялись очередные консультации Save

В министерстве иностранных дел Республики Арцах 28 июня состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Арцаха.

С арцахской стороны в консультациях участвовали заместители министра иностранных дел Феликс Хачатрян и Армине Алексанян, а также руководители соответствующих подразделений МИД, со стороны Республики Армения – заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности внешнеполитических ведомств в информационной сфере. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов по расширению международных связей Арцаха.

В рамках консультаций Шаварша Кочаряна принял министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. В ходе встречи стороны обсудили последние развития и перспективы мирного урегулирования карабахского конфликта.

В этом контексте была отмечена важность восстановления полноценного трехстороннего переговорного формата с полноправным участием Арцаха.