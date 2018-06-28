В Иране потушили пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе в иранском Абадане потушен, погиб один человек, 18 получили ранения, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ISNA.

"В результате инцидента пострадали 18 человек, восьми из них была оказана амбулаторная помощь. Еще один человек погиб", — сообщил агентству глава местной службы экстренной медицинской помощи Шахьяр Мирхешти.

Пожар, возникший на заводе ночью на одном из крупнейших НПЗ в мире и ранее локализованный, к данному моменту потушен. Агентство отмечает, что в настоящий момент устанавливаются причины пожара.