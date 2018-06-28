В горах Армении стартовали занятия с молодыми водителями ЮВО по вождению в «экстремальных» жарких условиях

С более 500 вновь прибывшими военнослужащими российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стартовали занятия по вождению колесной и бронетанковой военной техники в «экстремальных» условиях жаркого климата.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия с водителями и механиками-водителями проводятся в горах на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Военнослужащие оттачивают мастерство в управлении специальной техники тягачей, современных комплексов «Инфауна», разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300В», автомобилей УАЗ, КамАЗ семейства «Мустанг», Урал различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр».

На занятиях по вождению боевых машин водители и механики-водители на автодроме и танкодроме отрабатывают приемы маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности на горных серпантинах в условиях повышенных температурных режимов до 50 градусов Цельсия с использованием солнцезащитных очков. В период обучения новобранцы научатся управлять техникой на трассе с большими уклонами и крутыми поворотами, преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия.