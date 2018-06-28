Двоих азербайджанских делегатов пожизненно лишили права быть представленными в ПАСЕ

На сайте ПАСЕ 27-го июня был опубликован доклад о расследовании по поводу коррупции в ПАСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

В докладе независимой комиссии названы имена 29 делегатов, которые обвиняются в нарушении норм этики и вовлеченности в коррупционные сделки.

ПАСЕ применила санкции, и двоих азербайджанских делегатов – Муслима Мамедова и Эльхана Сулейманова пожизненно лишили права быть представленными в ПАСЕ

Как сообщалось ранее, известный политический деятель, итальянский депутат ПАСЕ Лука Волонте был обвинен прокуратурой Милана в получении взятки в 2,39 млн евро от Азербайджана.

Газета Corriere della Sera пишет, что за эту сумму Лука Волонте пообещал поддерживать Азербайджан во время встреч и консультаций в Азербайджане и в Страссбурге.

Прокуратура предъявила ему обвинение в коррупции и отмывании денег. Лука Волонте обвиняется в получении взятки от азербайджанской компании Baktelecom в 2013-2014 годах.

В обвинительном заключении сказано, что Лука Волонте проводил «краткосрочные и долгосрочные политические инициативы», исходящие из интересов Баку, в частности, сокрытие фактов о наличии в Азербайджане политзаключенных.

Председатель партии «Национальный совет» Джамиль Гасанлы пишет на своей странице в Facebook о том, что вскоре ожидаются еще более крупные скандалы.

«Грязные сделки азербайджансих властей известны давно: они и весь мир заразили коррупцией и взяточничеством. Взятку в 2,4 млн евро итальянскому депутату ПАСЕ Лука Волонте давали депутаты азербайджанского парламента Эльхан Сулейманов и Муслим Мамедов за то, чтобы предотвратить принятие в 2013 году в ПАСЕ доклада о наличии в Азербайджане 85 политзаключенных, чем ПАСЕ дал властям карт-бланш на усиление репрессий против оппозиции. Вскоре ожидаются еще более крупные скандалы: не секрет, что содокладчик по вопросу Азербайджана Педро Аграмунт – член наблюдательской миссии ПАСЕ на выборах, сразу поддержал позорный доклад Роберта Вольтера о проведении справедливых и честных выборов в Азербайджане. Раскроются и секреты о том, как нынешний председатель ПАСЕ Педро Аграмунт защищал фальсификацию выборов и продолжает защищать попирание прав человека и демократии в Азербайджане», - пишет Джамиль Гасанлы.

Азербайджан приобретате в мире известность благодаря взяткам: один за другим происходят громкие коррупционные скандалы.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на газету «Азадлыг», об этом пишет на своей странице в Facebook лидер главной оппозиционной партии Азербайджана Народный фронт Али Керимли, комментируя разоблачение факта дачи взятки в 2,4 млн евро итальянскому депутату ПАСЕ Лука Волонте за сокрытие фактов о наличии в Азербайджане политзаключенных.

«Азербайджан приобретает в мире известность благодаря счетам в Панаме, покупке в Лондоне 38 особняков, миллионным откатам во время печатания маната в Австрии, покупке гостиниц и домов отдыха в Карловых Варах за офшорные деньги и другим случаям отмывания крупных сумм. Эта известность достигла таких размеров, что конгрессмены США возвратили все полученные ими прежде подарки из Азербайджана.

Сейчас о коррумпированности Азербайджана пишут все итальянские СМИ. Пишут о том, как за сокрытие фактов о наличии в Азербайджане политзаключенных, в 2013 году главе делегации, итальянскому депутату ПАСЕ Лука Волонте дали взятку в 2,4 млн евро», - пишет Керимли.