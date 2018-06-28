НС Арцаха приняло закон «О свободе собраний». Об этом «Арменпресс» сообщил офис Защитника прав человека Арцаха.

27-го июня Национальное собрание созвало очередное пленарное заседание. Открывая заседание, председатель НС Ашот Гулян подвел итоги работы, проделанной парламентом за минувший месяц, и представил вопросы, внесенные в повестку сессии.

В ходе обсуждения повестки заседания депутат Айк Ханумян предложил изъять с повестки предложенный президентом республики закон Республики Арцах "О свободе собраний". В ответ на это председатель парламента напомнил процедуру принятия законопроектов, считающихся безотлагательными. Соотношением голосов 25-"за", 3-"против" повестка заседания была утверждена.

Представив закон Республики Арцах "О свободе собраний", уполномоченный представитель правительства министр юстиции Арарат Даниелян отметил, что цель принятия закона - обеспечение права на свободу собраний - на организацию собрания и участия в нем, установленного статьей 44 Конституции Республики Арцах и международными договорами. Для второго чтения этого пакета была установлена специальная процедура.

Кроме того, в начале заседания, в соответствии с требованием Конституции, парламент рассмотрел вопрос о назначении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Республики Арцах.

Председатель Высшего судебного совета Гаяне Григорян на должность судьи суда первой инстанции общей юрисдикции предложила руководителя аппарата директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Давида Акопяна. Выразив признательность за выдвижение своей кандидатуры, Давид Акопян представил биографические данные и рассказал о мотивах избрания судьей.

Кандидат в судьи ответил на вопросы депутатов, после чего парламент перешел к тайному голосованию.

Подводя итоги голосования, председатель счетной комиссии Рамела Дадаян объявила, что в пользу кандидатуры Давида Акопяна проголосовали 18 депутатов, а "против" – 12.

Председатель парламента огласил постановление о назначении Давида Акопяна судьей суда первой инстанции, после чего новоназначенный судья принес присягу.

Следующим вопросом повестки был вопрос об избрании председателя постоянной комиссии НС. 17-го июня председатель постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Руслан Исраелян подал заявление о выходе из фракции, вследствие чего осталась вакантной должность председателя постоянной комиссии.

На должность нового председателя комиссии фракция "Родина" выдвинула кандидатуру депутата Арама Григоряна. Заслушав речь кандидата, парламент перешел к тайному голосованию, по итогам которого Арам Григорян соотношением голосов 29-"за", 1-"против" был избран председателем комиссии.

Перейдя к проектам законов, депутаты заслушали вопрос о принятии во втором чтении законопроекта Республики Арцах "О прокуратуре". Министр юстиции Арарат Даниелян отметил, что после первого чтения в проект были внесены предложения автора и депутата Роберта Каграманяна.

Проект законов Республики Арцах "О техническом регулировании" был представлен на рассмотрение парламента министром экономики и производственных инфраструктур Левоном Григоряном, который подчеркнул, что принятие пакета законов обусловлено необходимостью гармонизации регулирующего сферу законодательства с правовым полем Республики Армения. После принятия пакета в первом чтении председатель НС предложил провести второе чтение по специальной процедуре - согласно части 2 статьи 60 закона "Регламент НС" в течение 24 часов.

Во второй половине дня члены правительства во главе с президентом Республики Арцах Бако Саакяном, согласно закону Республики Арцах "Регламент НС" приняли участие в процедуре вопросов и ответов между исполнительным и законодательным органами власти.

Представители исполнительной власти ответили на вопросы, касающиеся интернет-связи, технологической потери электроэнергии, сферы обороны, организации собраний, выплаты отпускных учителям, работ по благоустройству ряда улиц города Степанакерта, качества питьевой воды в районах, газификации села Ханцк, транспортной связи, нецелевого использования предгорных пахотных земель, благоустройства пострадавших от града улиц, предоставления ипотечных кредитов семьям погибших военнослужащих, компенсации ущерба, нанесенного гражданам в результате града, благоустройства условий больницы города Шуши.

Продолжив обсуждений законодательных вопросов, парламент заслушал законопроект «О внесении изменения в закон НКР "Об общем образовании"», представленный министром образования, науки и спорта Нарине Агабалян. ПО обоснованию министра, причина внесения изменения в закон – продление на 2 года срока преподавания учителей школ десятков сел республики, особенно приграничных и перезаселенных, несоответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 закона, но имеющих педагогический опыт.

Пакет законов Республики Арцах «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Нагорно-Карабахской Республики» и «О внесении дополнений и изменений в Кодекс уголовного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики» на рассмотрение парламента предложил министр Арарат Даниелян. По словам министра, принятие пакета законов обусловлено изменением, внесенным в Уголовный кодекс Республики Армения,– полномочия независимой комиссии по вопросам условно-досрочного освобождения или замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания возложены на уголовно-исполнительную службу.



Представив проект закона Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», отметил, что они имеют целью привести законодательство, обеспечивающее деятельность уголовного поля Республики Арцах, в соответствие с законодательством Республики Армения, а именно уточнить подходы к определению размеров наркотических средств и психотропных веществ.

После представления законопроектов парламент рассмотрел и принял все вышеуказанные законы.

С депутатскими заявлениями выступили Гагик Багунц и Давид Ишханян.

Подводя итоги заседания, председатель НС объявил, что завтра, 28-го июня, состоится очередное заседание 7-ой сессии НС.