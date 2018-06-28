США и Великобритании подключились к поискам 12 футболистов-юниоров в пещере Таиланда

Американские военнослужащие и британские водолазы присоединились к поисково-спасательным работам в районе пещеры в горном парке в таиландской провинции Чианграй, где несколько дней назад пропала юниорская футбольная команда, как передает Арменпресс, об этом сообщают в четверг западные СМИ.

Тем временем, таиландская газета The National пишет, что "трое британских водолазов прибыли в Чианграй накануне вечером".

Группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в пещере.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры. Однако, по словам спасателей, из-за продолжающихся ливней уровень воды все равно продолжает подниматься, что затрудняет работы.