В ФРГ в частном доме произошел взрыв

Три человека погибли в результате взрыва на чердаке частного дома в немецком Бремене, как передает Арменпресс, об этом пишет в четверг Focus со ссылкой на полицию.

По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.

Focus отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали, в радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.

Причины взрыва пока не называются.