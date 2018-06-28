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В ФРГ в частном доме произошел взрыв


Три человека погибли в результате взрыва на чердаке частного дома в немецком Бремене, как передает Арменпресс, об этом пишет в четверг Focus со ссылкой на полицию.

По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.

Focus отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали, в радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.

Причины взрыва пока не называются.

 

 




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