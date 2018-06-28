Индекс ультрафиолетовых лучей составит 6: МЧС рекомендует избегать прямых солнечных лучей

В Армении 29 июня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Повышение температуры воздуха продолжится.

Температура воздуха в Ереване 29-30 июня достигнет плюс 40, а с 1-го июля - 41 градуса". - написал Суренян на своей странице в Facebook.



Как передает «Арменпресс», Армгидрометцентр предупреждает, что в четверг индекс ультрафиолетовых лучей составит 6. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.





В ближайшие пять дней по всей республике, в том числе Ереване, ожидается погода без осадков. Ветер - юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха с 28-го июня