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В ОСС есть политическая воля раскрыть дело 1-го марта


Начальник ОСС Армении уверяет, что в ОСС есть политическая воля раскрыть дело 1-го марта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сегодня, 28 июня, сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян.

 «В ОСС есть политическая воля раскрыть дело 1-го марта. Каких-либо препятствий в вопросе вызова кого-то на допрос нет. Есть политическая воля раскрыть это дело", - сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян.

На вопрос о возможности допроса Роберта Кочаряна по этому делу начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян ответил, что может разглашать информацию лишь в тех пределах, которые не повредят расследованию.

По его словам, скоро информация об этом деле будет размещена на их сайте.


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