Танкисты ЮВО применили «танковую карусель» в горах Армении

На директрисе полигона «Алагяз» вновь прибывшие военнослужащие танковых экипажей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на танках Т-72Б приступили к обучению стрельбам штатными выстрелами с использованием тактико-специальной методики «танковая карусель».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на полигоне танкисты выполняют стрельбы по целям, имитирующим тяжелую технику условного противника в динамично меняющейся тактической и мишенной обстановке.

По условиям упражнения, первый экипаж ведет беспрерывный огонь из танка с места, второй и третий экипажи загружают боекомплект. Сменяя друг друга, танковые экипажи выполняют беспрерывную стрельбу до полного уничтожения всех целей условного противника.

Особенностью методики «танковая карусель» является тот факт, что сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и дальность до них экипажам танков заранее неизвестны. Таким образом, экипажи выполняют огневые задачи с увеличением темпа стрельбы, максимальной дальности ведения стрельбы до 2200 метров, сокращением периода показа целей и времени прицеливания.

В подготовке вновь сформированных танковых экипажей в Закавказье задействовано более 100 военнослужащих и 30 единиц военной техники.