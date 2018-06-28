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МЧС Армении и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве


Между МЧС Армении и Казахстанским центром снижения рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Документ подписали директор Спасательной службы МЧС Армении полковник Артак Наапетян и директор Казахстанского центра Валерий Петров.

Цель Меморандума установить региональное сотрудничество в сфере сокращения рисков стихийных бедствий, повышения защиты населения. Запланированы совместные учения, обмен опытом, научно-исследовательские работы, и, в случае необходимости, непосредственная помощь спасателей.


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