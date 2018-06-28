МЧС Армении и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве
11:42, 28 Июнь, 2018
Между МЧС Армении и Казахстанским центром снижения рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Документ подписали директор Спасательной службы МЧС Армении полковник Артак Наапетян и директор Казахстанского центра Валерий Петров.Цель Меморандума установить региональное сотрудничество в сфере сокращения рисков стихийных бедствий, повышения защиты населения. Запланированы совместные учения, обмен опытом, научно-исследовательские работы, и, в случае необходимости, непосредственная помощь спасателей.