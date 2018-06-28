Подвергая приводу Александра Саргсяна, полиция не знала – законное ли оружие у него или нет. Осипян

Подвергая приводу Александра Саргсяна, полиция не знала – законное ли оружие у него или нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сегодня, 28 июня, сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.

Как известно, 24 июня полиция РА подвергла приводу Александра Саргсяна для проверки законности ношения обнаруженного у него оружия. Александр Саргсян в тот же день был отпущен на свободу.

«Мы получили информацию о наличии оружия у Александра Саргсяна и в сопровождающем его автомобиле. Мы изначально не знали, является ли это оружие законным. Это факт, для проверки которого он и был доставлен в Полицию», – отметил Осипян, добавив: «Оружие было законным и сейчас проходит соответствующие экспертизы».

Что касается последующего освобождения А.Саргсяна, Осипян подчеркнул, что каких-либо звонков или указаний «сверху» не было.

«Я осуществляю любые свои действия в соответствии с Конституцией и в рамках закона», – подчеркнул начальник Полиции Армении.