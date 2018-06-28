У премьер-министра будет одна резиденция, Баграмяна, 26 вернется в распоряжение президента Армении

Правительство Армении на заседании в четверг, 28 июня, утвердило место размещения аппарата премьер-министра РА. Указаны два адреса: Баграмяна, 26 и расположенное на Площади Республики правительственное здание №1. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, данный вопрос вызывает определенный общественный интерес, посему правительство сегодня принимает лишь техническое решение – для выполнения требований закона.

«Хочу констатировать, что ситуация необычная: у премьера сразу 2 резиденции. Мы вовсе не забыли, что выступали с критикой в этой связи. Сейчас звучат мнения, что мы, оказавшись в правительстве, забыли, что критиковали ранее», – сказал он.

«Я считаю, что премьер должен отказаться от резиденции на Баграмяна, 26 и вернуть его президенту», – указал Пашинян.

По его словам, какое-то время резиденция останется у премьер-министра для решения нескольких протокольных вопросов.

«Я, фактически, довольно долго работаю в здании правительства, это удобно. В дальнейшем постановлениями правительства закрепим: у премьера будет одна резиденция, а здание по адресу Баграмяна, 26 будет возвращено аппарату президента», – отметил Пашинян.