Король Испании приедет в Москву на матч команды его страны со сборной России

Король Испании Филипп VI прибудет в Москву, чтобы присутствовать на мачте сборной его страны с командой России в воскресенье на стадионе "Лужники". Как передает Арменпресс, об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду на сайте Королевской федерации футбола Испании.

"Монарх прибудет на стадион Лужники, чтобы поддержать национальную сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу", - сообщает испанская футбольная федерация. "Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона "Лужники" вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России", - отмечается в сообщении.

О том, что Филипп VI посетит матч сборных Испании и России в Москве 1 июля, говорится также в официальном сообщении, распространенном королевским двором Испании.

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он присутствовать на матче. Об этом глава государства рассказал журналистам, задавшим ему вопрос о предстоящей 1 июля игре.

Сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", самой большой арене чемпионата мира.