Президент Ирана Хасан Роухани пообещал сохранить величие страны перед внешним политическим давлением и заявил, что готов при необходимости поставить США "на колени". Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Press TV.

"Мы не уступим и сохраним наше национальное и историческое достоинство перед лицом США", заявил Роухани, добавив, что при необходимости страна "поставит США на колени в этой битве воли".

Он также рассказал об экономических планах правительства, назвал ключевые направления развития. В частноти, Роухани пообещал борьбу с нищетой, создание рабочих мест и развитие производства.

26 мая Хасан Роухани сообщил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащение атома, данное ему резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, добавив, что международное сообщество признает незаконный характер выхода США из ядерной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.