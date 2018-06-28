Бывший заместитель начальника службы государственной охраны Вачаган Казарян арестован. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы СК Армении.

Суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следственного органа и в качестве меры пресечения избран арест.

Напомни, что В.Казаряну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 314.3 и ч.1 статьи 310.1. Он обвиняется в сокрытии доходов и незаконно обогащении. В ходе проведенного 20 июня обыска в квартире Казаряна обнаружено 35.000.000 драмов, 1.110.400 долларов, 230.500 евро, в гараже еще 2 000 долларов. 25 июня с его счета в «Ардшинбанке» было обналичено 50 000 долларов, «Юнибанке» 120 000 долларов и 436.000.000 драмов, сразу после чего Казарян был подвергнут приводу.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.