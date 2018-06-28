Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь

КНДР и Южная Корея начали консультации о соединении автодорог двух стран


Высокопоставленные чиновники транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры о соединении автомобильных дорог, что позволит в перспективе беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул. Консультации, как сообщает информационное агентство Yonhap, проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова, передает Арменпресс.

Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации