КНДР и Южная Корея начали консультации о соединении автодорог двух стран

Высокопоставленные чиновники транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры о соединении автомобильных дорог, что позволит в перспективе беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул. Консультации, как сообщает информационное агентство Yonhap, проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова, передает Арменпресс.

Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.