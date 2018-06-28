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В селе Личк проводится асфальтирование


В селе Личк Гегаркуникской области  на государственную субвенцию и средства местного бюджета. Проводится асфальтирование 2 улиц, соседних с главной. Как сообщил «Арменпресс» сельский староста Личка Гнел Григорян, стоимость программы – 25 млн драмов, из коих 40% - вклад из местного бюджета, остальные 60% -  субвенции, выделенные правительством Армении.

Около 1 500 кв м будет заасфальтировано на средства местного благодетеля Гагика Халояна.

Хосров Хлгатян


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