CNN: курировать информационную политику в Белом доме будет экс-президент Fox News

Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн согласился работать в администрации президента США Дональда Трампа и курировать информационно-пропагандистскую политику. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По сведениям его источников, Трамп ранее не менее двух раз подолгу беседовал с Шайном относительно его приема на работу. Шайну предлагалось стать директором по коммуникациям в аппарате Белого дома, что подразумевает проведение всей публичной информационно-пропагандистской политики американской администрации. При этом, как отмечает телеканал, в конечном счете было решено, что официально должность Шайна будет называться - заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома, отвечающий за коммуникации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома в настоящее время является Джон Келли.

По сведениям агентства Associated Press, Белый дом может объявить о назначении Шайна уже в ближайшие сутки.

Должность директора по коммуникациям Белого дома пустует с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс.